Un total de 30 mil jóvenes están en espera de su credencial de elector

Ernesto Rodríguez Juárez, director del Registro Federal de Electores (RFE) en Campeche, informó a partir del 17 de agosto se reinician trámites de cambio de domicilio, registro, corrección de datos, renovación por robo o extravío, para lo cual también deberán solicitar una cita previamente a partir de esa fecha e indicó hay más de 202 mil trámites de los que 30 mil corresponden a jóvenes que realizaron su trámite y votarán por vez primera.

Agregó de los 650 mil registros del padrón electoral, el 20 por ciento corresponde a jóvenes que tienen entre 18 y 29 años de edad, unos 12 mil que por vez primera ejercerán su derecho a voto.

Pidió que quienes acudan a realizar el trámite previa cita, deberán apegarse a las reglas establecidas porque no habrá excepción, y acudir sin acompañante, salvo en casos en los que necesite de ésta y no se atenderá a nadie que no tenga cita programada pues lo que se busca es evitar riesgo alguno de posible contagio ante la contingencia sanitaria existente. Destacó cuentan con cinco médicos especialistas de diversas áreas que dan apoyo a la Junta Local para tomar las medidas y agendar la apertura de las Juntas.

-Se le dará orientación para que la agende pero no se hará en ese momento porque implicaría aglomeración; en la página del Instituto están las reglas sanitarias que se aplicarán y los protocolos son para la ciudadanía y los trabajadores. Todas las mesas de atención cuentan con acrílico para proteger al personal y la plantilla se redujo en un 50 por ciento.

Señaló cada ciudadano contará con seis minutos para recoger la mica y 12 minutos para el trámite y pidió no llegar con demasiado tiempo de anticipación y ser puntual en el horario asignado aunque comentó se dará un pequeño margen e indicó las salas operarán al 30 por ciento de su capacidad.

Comentó en el Distrito I se entregarán 3 mil 500 credenciales de las 7 mil 600 pendientes de entrega. Los horarios serán los siguientes: Campeche de 9 de la mañana a seis de la tarde; Carmen de 9 de la mañana a tres de la tarde, en ambos casos de lunes a viernes.