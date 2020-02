Urbanos que representen un riesgo saldrán de circulación: Armentía

Luego de reiterar que no habrá aumento alguno a las tarifas del transporte público municipal ni subsidio alguno para los prestadores del servicio, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, indicó se calendarizó la verificación de las unidades con que cuentan las 12 empresas que cuentan con concesión, cuyos resultados determinarán cuántas se dan de baja si representan un riesgo para el usuario, y cuántas podrán seguir en circulación.

Indicó no solo los camiones que se utilizan en el servicio de transporte público son objeto de revisión, sino todo el transporte público en todas sus modalidades, lo que añadió se hará en tres etapas: primero en el tren motriz y ya no pueden seguir circulando, saldrán para darles mantenimiento; les siguen aquellas con daño “estético” al tiempo que puntualizó todas las que puedan ser un riesgo para la ciudadanía, no circularán.

Armentía López consideró que el tema “se ha polarizado” y manejado muchos temas como el subsidio que pedían los transportistas, por lo que aclaró no es cuestión de monto sino de hacer un balance de cómo están las unidades y ver la situación de los prestadores del servicio, ante el incremento a precio del combustible y puntualizó primero se privilegia el beneficio colectivo y luego las particularidades.

Asimismo, sobre el pronunciamiento de éstos de presentar una demanda por incumplimiento a la Ley de Transporte sobre el incremento bianual a las tarifas ante la FGR, el responsable de la política interna de la entidad, puntualizó “la ley es muy clara: cada dos años sesionará el Consejo Estatal del Transporte y validara y, si es apto, se dará el alza a la tarifa… no es vinculante.

-Como se los he dicho a ellos, cuando hablemos de temas que son torales para la ciudadanía habrá que verse dos aspectos, uno es la parte jurídica y la otra presupuestal –señaló y reiteró no habrá subsidio alguno para concesionarios del servicio.

-Si no tenemos esos dos criterios, estamos hablando de cosas que se quedan en el aire, no se aterrizan y no se ejecutan; la viabilidad de un Gobierno se ve en la austeridad, en el buen manejo de los recursos y en la aplicación correcta de la Ley y es lo que está haciendo el Gobernador.

En su opinión, al levantar el paro, los transportistas se pusieron del lado de los ciudadanos.

Finalmente, apuntó se harán modificaciones a la Ley en su momento para ayudar a todos los concesionarios en todas sus modalidades y, posteriormente, al Reglamento del IET para darle viabilidad jurídica y pueda hacer las modificaciones en tiempo y forma.