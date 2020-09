Vacuna contra el covid-19 llegará antes que la del VIH-SIDA

La letalidad inmediata del Covid 19 ha ocasionado la muerte de algunas personas en pocos días, lo que ha hecho que se trabaje con mayor rapidez en la vacuna, mientras que en el VIH se han desarrollado tratamientos que prolongan el fallecimiento, lo que ha provocado que no haya una premura para buscar un biológico manifestó Diego Cervera Balam, presidente de Unidos por una Vida Digna.

Y es que se ha esperado casi 30 años la búsqueda de la vacuna contra el VIH y han salido otras antes que ésta, posiblemente la del Coronavirus sea antes, y es que la gente muere antes por Covid que por SIDA.

Otra de las razones, expuso Diego Cervera, es la económica, pues el costo de los tratamientos del VIH benefician a la industria farmacéutica y se ha dejado de lado la búsqueda de una vacuna.

Declaró que es necesario que se cuente con una vacuna para erradicar la enfermedad, pues aunque el fallecimiento de una persona no llegue pronto, esto no debe ser excusa para no seguir investigando hasta dar con el antídoto.