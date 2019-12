VACUNAS NO CAUSAN AUTISMO: SSA

Al señalar es poco lo que se sabe de las causas que provocan el autismo y es imposible asociarla a algo, l secretario estatal de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera aseguró es totalmente falso que se la aplicación de vacunas sea una de las causas “científicamente no hay nada comprobado”.

-No tenemos una causa y por ende es muy difícil encontrar un tratamiento para evitarlo; no hay una vacuna y hasta ahorita es muy difícil hacer ingeniería de los genes para evitarlo.

En improvisada rueda de prensa, Rodríguez Cabrera aseguró se trabaja “sobre esa línea” y lo que se hace es dar medicamentos para controlar la ansiedad, la depresión si se presenta, o las manifestaciones que tiene cada paciente.

Afirmó en Campeche es relativamente raro este padecimiento, posiblemente uno de cada cinco mil niños y la dificultad es detectarlos y si se presenta en comunidades, “a veces los padres no se acercan con nosotros o no lo mencionan cuando vamos a llevar los beneficios de la salud a otros Municipios”.

-Los padres no informan, no sacan al niño para valolarlo y el problema de la discapacidad, porque lo es, no está en la persona, sino en la sociedad y en los familiares. Se atienden las discapacidades que presenten porque no todos presentan lo mismo; se les enseña, son capaces de cantar, de aprender pero dependiendo de la profundidad del padecimiento requiere educación especial o medicamentos.

Apuntó una vez que se detecta un caso, lo metemos en los programas que tenemos para este padecimiento e indicó es una enfermedad que desde el primer año de vida se puede detectar, el infante no se interrelaciona con el medio.