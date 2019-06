VAN 20 CASOS DE INFLUENZA EN EL ESTADO

Alrededor de 20 casos de influenza se han registrado en todo el estado, mismos que ya se están atendiendo, informó el Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera.

“Es un tema de estacionalidad, la influenza es una enfermedad que aparece dos o tres veces al año, tiene picos; en esta ocasión se presentaron en escuelas, pero también en otras personas, son alrededor de 20 casos en toda la entidad”.

Dijo que no hay alerta por los casos de influenza solo las medidas normales, aunque explicó que la influenza se contagia fácil, por ello insistió a la población a procurar higiene de manos, no compartir alimentos, no saludar de besos, y si un niño tiene síntomas llevarlo al doctor y no a la escuela, pues dijo “hay muchos casos de gripe y temperatura que no necesariamente es influenza”.

Rafael Rodríguez Cabrera explicó que el cubrebocas es una medida preventiva, no es una generalidad, y reconoció que sí es necesario su uso aunque no se ha instruido a las escuelas que sea obligatorio.

Por otra parte el Secretario de Salud señaló que las lluvias de temporada han incrementado las enfermedades diarreicas puesto que “es muy probable que las lluvias arrastren microorganismos a las coladeras y se cuelen al agua, por ello pedimos que se hierva el agua”.