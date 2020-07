Vecinos de Samulá exigen cambiar de sede crematorio de “La Misericordia”

A más de un mes de que las vecinos de Samulá denunciaran la fuerte contaminación que ocasiona el crematorio de la Funeraria “La Misericordia”, autoridades de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) y el Ayuntamiento de Campeche han hecho caso omiso a esta demanda.

En redes sociales, vecinos han manifestado su preocupación “por las emisiones” y la “fuerte contaminación” que sale del crematorio, y hasta el momento, nadie ha puesto “un alto a los empresarios que se dedican a esta situación”.

Los vecinos se dijeron conscientes de que es alto el número de muertos por covid-19, lo que ha ocasionado un incremento en las acciones de cremación por parte de la Funeraria, pero reclamaron que se permita un “negocio de este tipo en la mancha urbana”.

“El olor es insoportable, el humo sale a todas horas, ya no hay respeto, antes solo era en la noche, ahora se siente cuando son cuerpos, y eso no está bien, no es sano”, indicaron.

Los vecinos advirtieron que en caso de que la autoridad no preste oídos a sus demandas, acudirán al crematorio y exigirán que dejen de contaminar con otros métodos.