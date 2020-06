Vicente y El Potrillo, juntos otra vez con “Mentí”

Alejandro Fernández regresó a sus raíces y tras 28 años desde su primer y único dueto con Vicente Fernández, regresa con Mentí, el más reciente sencillo de su álbum Hecho en México

El dueto llega este viernes justo a tiempo para la celebración del Día del Padre, con un respectivo video en formato animado debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

“No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado que había dejado de cantar música mexicana”, señaló Fernández el jueves en una entrevista con The Associated Press por videollamada desde su estudio.

“Me di cuenta que era justo y necesario (…) Creo que no lo pude hacer de la mejor manera que regresar de la mano haciendo un dueto con mi padre”.

El mariachi lleva al momento “de más éxtasis en los conciertos” y la música tradicional mexicana sabe mejor con los años, sobre todo los temas de desamor como Mentí, señaló el potrillo.

Mentí, compuesta por Oliver Ochoa, habla sobre un amor que ya no puede desde la perspectiva de un hombre que ve imposible ser amigo de su expareja y es demasiado orgulloso para aceptar que tiene ganas de volver a verla.