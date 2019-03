VIENE ETAPA ESTATAL DE LA UNIVERSIADA 2019

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la Universidad Autónoma de Campeche, a cargo del Nutriólogo Manuel Sosa Gantús, informó que este sábado 16 y lunes 18 del presente se realizará la segunda fase de la eliminatoria Estatal de la Universiada 2019 en cinco disciplinas, donde los atletas van en busca de su pase a la etapa Regional, que se celebrará en Villahermosa, Tabasco.

Los cinco deportes, cuatro de ellos de conjunto y uno individual, que entran en actividad a partir del sábado, son: Tae kwon do, básquetbol varonil y femenil, vólibol de sala en ambas ramas, fútbol soccer en ambas ramas, y handaball varonil, que tendrán como sede el gimnasio y escuela de Tae kwon do Star Fit, canchas del Centro Cultural y Deportivo Universitario, Estadio Universitario y complejo deportivo 20 de Noviembre.

El titular de Actividades Deportivas y Recreativas agradeció todo el apoyo y respaldo de la Rectora Cindy Saravia López para la realización de la segunda etapa de la eliminatoria estatal, rumbo a la Universiada Nacional 2019, que este año se realizará en Mérida, con la UADY como anfitrión de la magna justa deportiva de nivel superior.

Explicó que el Tae Kwon Do se realizará el sábado en el gimnasio y escuela Star Fit, a las 10:00 el pesaje y a las 10:30 los combates para la rama varonil 74 kilogramos, donde se medirá el representante de Mundo Maya con el de la UAC, y en 80 kilogramos Unacar ante la UAC. El entrenador por la UAC es Gerardo Rodríguez Pinzón.

El mismo sábado en la cancha 2 del CCDU, a partir de las 9:00 la eliminatoria de básquetbol entre Mundo Maya vs. Unacar en rama varonil, y en femenil a las 10:30 la final entre UAC vs. Unacar. A las 12 el ganador del juego 1 vs. UAC por la final, los equipos de Bacabs son entrenados por Enrique Uc Mass.

El vólibol de sala se desarrollará también el sábado en la cancha 1 del CCDU, en la rama femenil final directa entre Unacar vs. UAC, que se repite en la rama varonil. Los Bacabs van entrenados por Gabriel Hernández Eligio y Yaimy González Duquesne.

En el estadio Universitario a las 9, final directa en las dos ramas entre Unacar y UAC, la rama femenil a las 9 y la varonil a las 11. Por los Bacabs los equipos son dirigidos por Rubén Orozco Sánchez.

Y finalmente el lunes 18, en la cancha 5 del complejo deportivo 20 de noviembre, a las 11 de la mañana, final directa del handball rama varonil entre Mundo Maya vs. UAC, equipo entrenado por Luis Alberto Escamilla Sansores.

Los ganadores clasifican al Regional de Universiada a efectuarse en Villahermosa, Tabasco, donde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) será sede del 28 al 31 de marzo y del 4 al 7 de abril.