Violencia hacia la mujer, “en los niveles normales”: Fernando Bolívar

El Estado de Campeche no presenta un aumento significativo en los casos de violencia hacia las mujeres por el tema de permanecer en casa ante la contingencia sanitaria, aseguró Fernando Bolívar, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

-La autoridad a nivel nacional ha señalado una posibilidad de aumento de violencia hacia las mujeres pero en Campeche lo que recibimos en el 911 está en los niveles normales de cada mes –aseguró e indicó no debería de haber ningún incidente de violencia, no es lo que deseamos pero no se están recibiendo más de lo normal.

-Sabemos que hay Estados que ha aumentado este de reportes, no es el caso de Campeche, al menos. Se sigue trabajando normal, tenemos que hacerlo y obviamente con las medidas de seguridad respetando la sana distancia, solo asistiendo personal que realiza actividad esenciales y el resto está en casa desde donde apoya a la institución.