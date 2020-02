“Voy a desaparecer un tiempo”, anuncia Brad Pitt

Tras ganar el Oscar la noche del 9 de febrero como Mejor Actor de Reparto por su actuación en Once Upon a Time un Hollywood, Brad Pitt dijo tener otros planes, pese a encontrarse en los mejores momentos de su trayectoria.

“Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí.

Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”, fue la respuesta del actor a la pregunta de la prensa de si se encontraba teniendo el mejor momento de su vida.

El actor no ha especificado que planes tiene a partir de ahora, por el momento no tiene ningún papel y también ha dejado a un lado su faceta como productor.