X-MEN Y DEADPOOL AHORA EXISTIRÁN EN DISNEY

La integración de la 21st Century Fox a Disney no será tan sencilla, pues la actual estrategia de películas de la Fox daña las finanzas de los dueños de Mickey Mouse.

Parece que Disney no piensa dedicar mucho tiempo a elaborar una estrategia de negocios para todo, y hará todo de golpe, reporta The Verge. Se dice que eliminarán todas aquellas franquicias no consideren importantes (Avatar y Planet of the Apes), y los proyectos independientes que trabajan bajo la división de Searchlight.

Mientras, las películas de Marvel, que son X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Deadpool, ahora existirán en Disney.

Sin embargo, se considera que podría haber otra cirugía mayor, pues en el último cuarto, Disney reportó una pérdida operativa de 170 millones de dólares. Esto coincide justo con el periodo en el que se adquirió Fox.

Parte de la estrategia de Disney, será rescatar algunas franquicias, hacer un relanzamiento y ponerlas como contenido exclusivo de su servicio de streaming. Los títulos que ya se manejan son: Mi pobre angelito, Una noche en el museo, Más barato por docena y Diary of a Wimpy Kid.