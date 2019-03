YA HAY EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN CAMPECHE: CANACINTRA

Suspender el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) sería una pérdida enorme para el Estado de Campeche, es un asunto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo para contar con una de ellas, manifestó David Gutiérrez Castro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Campeche, quien aseguró ya había interés de empresas, según reportes que tiene.

-Nuevamente, caemos en la incertidumbre. Lo que más puede preocupar es que se hagan declaraciones y no tengan el sustento en ese momento, esto crea falsas expectativas y la incertidumbre.

-Las empresas que en su momento pensaban instalarse, ahorita ya no lo van a hacer porque no hay certidumbre; si van a hacer y cancelarlo, que lo hagan en su momento y traigan una propuesta, porque el Presidente quiere la prosperidad para toda la zona Sur-Sureste y si me quitas cómo vamos a crecer, porque el Tren Maya es muy bueno pero no va a ser suficiente para ni siquiera en el largo plazo, estar cerca del desarrollo que tienen las zonas centro y norte del país.

El entrevistado señaló que las Zonas Económicas pudieran congeniar con el proyecto regional del Tren Maya –aseguró.

-Considero que, por lo menos, pues se habla de dejar dos Zonas, de las incongruencias que se dicen de que son muchas ZEE, por lo menos Campeche debería tenerlas, por lo menos por el tema petrolero.