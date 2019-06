¡YA NO ENVIARÁS FOTOS A LA PERSONA EQUIVOCADA!

Te puedes evitar el mal trago de enviar una foto a la persona equivocada. La novedad está disponible ya en WhatsApp para Android, aunque por el momento en la versión beta. Se trata de un pequeño texto que se muestra en el editor de fotos de WhatsApp, antes de enviar una foto, y que muestra quién o quiénes la verán.

A la hora de enviar una foto o vídeo en WhatsApp, el proceso es el siguiente. En el chat tocas en el icono de la cámara (o el clip) haces la foto o la eliges de la galería y después la envías. Aunque mientras sucede esto aparece la foto de perfil de quien recibirá la foto en la parte superior, es fácil tener un desliz y creer que envías la foto a una persona y enviarla a otra.

Para ayudarte a que esto no pase, la última beta de WhatsApp incluye un texto en la parte inferior donde se muestra el nombre del destinatario de la foto o vídeo. Esto ocurre tanto en chats privados como en grupos o incluso en fotos para publicar en los estados.

En los chats personales o grupos aparece el nombre del contacto, en las fotos para publicar en tu estado se indica también quién tiene permiso para ver tus estados. Por ejemplo, si tienes configurado WhatsApp para que solo tus contatos puedan ver tus estados, entonces se indica Status (Contacts), mientras que en configuraciones personalizadas sobre quién puede o no verlos, lo que se indica es Status (Custom).

Resultará útil en varias ocasiones. Por ejemplo, si has hecho una foto desde WhatsApp y no estás seguro de si la vas a enviar al chat correcto o no. Volviendo para comprobarlo perderías la foto que has hecho, mientras que enviándola “a ciegas” te arriesgas a enviarla a la persona equivocada. Esta novedad parece estar activa para todos en la beta 2.19.173 de WhatsApp.