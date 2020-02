Ya se auditó a Junta Municipal de Miguel Hidalgo: Armentía

Luego de señalar que cumplió con el compromiso asumido para que se audite a la Junta Municipal de Miguel Hidalgo, Champotón, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López indicó debe esperarse a conocer los resultados que arroje pues indicó “aquí no hay caprichos”.

El funcionario estatal fue abordado por habitantes de la Junta quienes exigían acciones inmediatas en contra del presidente de ésta y que sea cesado del cargo que ostenta, pues afirmaron la Auditoría realizada arrojó resultados negativos en su contra como malversación de recursos, pues conocen sus resultados.

Armentía puntualizó el resultado lo tiene que plasmar el Cabildo, “no lo que ustedes plasmaran en un documento” y añadió la Junta Municipal es auxiliar del Ayuntamiento de Candelaria.

-El resultado de la auditoría no lo han plasmado; lo que les pido es respetar… -manifestó y ante las protestas de los inconformes les pidió no pelear y recordó personalmente fue a Candelaria a dialogar con ellos y nunca se cerró a escucharlos.

Se comprometió a hablar personalmente con el Alcalde –de Candelaria-, y les recordó los tres acuerdos tomados: realizar la auditoría, que se presentaría el Contralor y el Tesorero municipales para ello, y el más importante, la fecha la fijarían los ciudadanos, lo que admitieron se hizo.

-Hoy dejemos que sea la autoridad municipal quien lo plasme. Es un tema municipal… que ahí les dicen que es un tema de nosotros, como lo acabo de declarar y lo voy a decir siempre: una demanda ciudadana no puede estar en un nivel de gobierno, la tienen que atender todos, aunque sea municipal, estatal o federal

Les pidió tiempo para convocar el próximo martes al Secretario del Ayuntamiento, plasme resultados y “con mucha facilidad se toman cartas en el asunto”.

-El presidente de la Junta Municipal, Luis Alfonso Mandujano Chavarría, salió fatal en la auditoría: ingobernabilidad, desvío de recursos y nepotismo –le informaron y se quejaron que desde el lunes concluyó y a la fecha no tienen resultados y recordaron tienen 55 días sin suministro de agua.

-No es lo que yo diga o él diga –alcalde de Candelaria-, es lo que dice la Ley y la Ley es muy clara, la Junta Municipal es un órgano auxiliar del Municipio, no del Estado. Lo que voy a hacer el martes citó al Secretario del Ayuntamiento, que me dé los resultados y sobre eso platicar con el Ayuntamiento qué opciones va a tomar. No los vamos a dejar solo. Nadie por encima de la ley.