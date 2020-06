Ya se restableció la comunicación carretera en la entidad

Edilberto Buenfil Montalvo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) del Gobierno del Estado, aseguró se han restablecido prácticamente todos los pasos en la red carretera en la entidad; solo falta un tramo entre Hopelchén y Bolonchén, pues la lámina de agua solo permite el ingreso de vehículos pesados.

Agregó todos los tramos rotos los atiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues los tenía en conservación en su programa rutinario, por lo que afirmó no hay problema en las reparaciones para dar paso. Serían entre 15 y 20 cortes los existentes, estratégicos.

-Los otros daños, mayores no los sabemos hasta que bajen las aguas y entonces hacer una evaluación, a partir de esta semana, para saber dónde trabajar, qué hacer y cuánto costarán las reparaciones.

Apuntó las reparaciones son costosas, y aún se ignora cuánto podrían costar, “y no sabemos lo que para una persona es cara y para otra, barata” y añadió “hay daños, no graves como en otras ocasiones pero si son graves” e indicó ya se firmó la Declaratoria de Emergencias, para cubrir no solo la red carretera sino “para todo” con recursos del Fonden.