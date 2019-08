YANQUIS-MEDIAS BLANCAS JUGARÁN EN MÍTICO TERRENO

La famosa película de 1989 Field of Dreams (Campo de los sueños)se hará realidad el 13 de agosto del 2020, cuando un terreno en el maizal en Iowa será el escenario de un partido de Grandes Ligas.

Este jueves, Major League Baseball anunció que los Medias Blancas de Chicago y los míticos Yanquis de Nueva York disputarán el primer partido de la Gran Carpa en un estadio provisional para 8 mil personas, construido en la granja de Dyersville, donde se filmó la recordada película.

MLB at Field of Dreams presentado por GEICO se celebrará siguiendo el precedente de organizar juegos en icónicos terrenos de los Estados Unidos, tales como el Little League Classic en Williamsport, Pennsylvania y el partido en el estadio de la Serie Mundial Universitaria en Omaha, Nebraska.

“Como un deporte que se siente orgulloso de unir generaciones, Major League Baseball está muy entusiasmado de traer un partido de temporada regular al mismo lugar de la película -Field of Dreams-”, expresó el Comisionado de MLB, Rob Manfred.

“No vemos la hora de celebrar el eterno mensaje del filme que demuestra cómo el béisbol une a multitudes en este maizal especial en Iowa”, subrayó.

La construcción del pequeño estadio que será sede del partido se iniciará el próximo martes, exactamente un año antes de la fecha del compromiso y un poco más de 30 años desde que estrenó la película protagonizada por Kevin Costner y basada en el libro Shoeless Joe del autor W.P. Kinsella.

Mira aquí el promo del que todo mundo está hablando: