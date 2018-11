YANQUIS QUIERE EXTENDER CONTRATO A DIDI

Los Yanquis han conversado internamente sobre la posibilidad de ofrecerles extensiones de contrato a sus jugadores elegibles para el proceso de arbitraje salarial, como Dellin Betances, Didi Gregorius y Aaron Hicks, de acuerdo con el gerente general Brian Cashman.

Con eso en mente, parecería más probable ver un anuncio de ese tipo por parte de los Yankees antes del viernes a las 8 p.m. ET, la fecha límite para ofrecer o no contrato a los jugadores en esa situación. Aunque no se espera que Gregorius regrese a la acción sino hasta junio, y posiblemente hasta agosto tras someterse a una cirugía Tommy John en el codo derecho, Cashman dijo que no se ha mencionado la posibilidad de no ofrecerle contrato al torpedero.

“Didi es un jugador muy valioso”, dijo Cashman. “Conversaré con su agente y veremos en qué termina todo. Nuestro plan es que se quede con nosotros y espero que sea por mucho tiempo”.

Los otros jugadores de los Yankees elegibles para el arbitraje son Sonny Gray, Jamex Paxton, el dominicano Luis Severino, Austin Romine, Tommy Kahnle y Greg Bird.

Cashman dijo recientemente que Romine recibirá una oferta, pues no está claro si el receptor dominicano Gary Sánchez podrá estar listo para el Día Inaugural tras operarse del hombro izquierdo.