“Yo ordené que se detuviera el operativo”: AMLO, respecto a la liberación de Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció, durante su conferencia de prensa matutina, que él mandó a detener el operativo donde se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán para posteriormente liberarlo.

Dijo también que cuando se llevó a cabo dicho operativo, el pasado octubre de 2019, el gobierno del presidente Donald Trump, le ofreció ayuda pero México lo rechazó.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida más de 200 personas si no suspendíamos el operativo en Culiacán, se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, aclaró.

El mandatario federal igual dijo que Trump ofreció su ayuda para contribuir en las investigaciones del asesinato de la familia LeBaron.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas, eso es respetar, hacer valer nuestra soberanía, no acuerdos como este de ‘Rápido y Furioso’, en privado”, agregó.