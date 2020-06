Yolanda Andrade reta a Cristian Castro a demandarla por sus declaraciones

La conductora Yolanda Andrade aseguró que tiene pruebas para confirmar que el cantante Cristian Castro ahorcó y pateó a la actriz de telenovelas, Verónica Castro, y lo retó a demandarla si miente.

Señaló que no tenía intenciones de revelar episodios del pasado, sino aclarar unas declaraciones que dio la exesposa de Cristian, Valeria Liberman.

Lo anterior, fue revelado por Yolanda Andrade a la revista TVNotas: “Para empezar, yo no lo dije primero, eso venía en la declaración que dio su exesposa Valeria Liberman en la corte, cuando se divorció de él…no recuerdo en qué año, pero sí me acuerdo que ella lo dijo”, expuso.

“En las declaraciones que se dieron en su juicio de divorcio, también está que Cristian pateó a su entonces esposa (Valeria Liberman), aunque eso a mí no me consta. Lo que a mí sí me consta es que él le pegó a Vero”.

También narró cómo se enteró que Cristian Castro agredió a su propia madre.

“Verónica me habló y me comentó: ‘Cristian me pegó’, así que fui por ella y la llevé al hospital; al llegar, Vero mencionó que nos habían asaltado, pero como dijo eso, varios policías me preguntaron: ‘¿Pero cuántos eran?’, entonces de pronto decía: ‘Cuatro’, y luego: ‘Dos’; era mentira tras mentira las que yo decía para apoyar la versión que ella había dado”.

“Todos los doctores en el Hospital ABC (en la CDMX), donde fuimos, estaban impactados y, obvio, yo; no lo podían entender, pero Vero tenía marcado en su espalda el tacón del zapato de Cristian”.