Actividad ganadera no es causa de incendios: No se realizan quemas

La ganadería no es factor o causa de incendios forestales porque no realiza quemas; no hay desmonte para incorporar más superficie, aseguró Omar Arjona Ceballos, presidente de la Unión Ganadera Regional Campeche (UGRC).

Indicó se trabaja la maleza con productos químicos o sobrepastoreo en los potreros y cuando es necesario, se utiliza maquinaria.

-Hacemos guardarrayas para evitar las quemas; y los incendios se dan por la presencia de cazadores furtivos que hacen fogatas o tiran la colilla de cigarrillo sin asegurarse está apagada.

Aseguró cada año en esta temporada hacen guardarraya perimetral de metro y medio de ancho, para evitar avance si es que se da algún incendio, medida que se aplica también a los potreros, previamente divididos.

-Se aplican las medidas de seguridad, pues hay conciencia del riesgo ante la intensa sequía y las temperaturas tan altas que se han pronosticado porque esta actividad se realiza en un millón de hectáreas.