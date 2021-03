Acusan que Carso no contrata a empresas campechanas para el proyecto del Tren Maya

“Es necesario que la empresa Carso se preocupe por darle obra a los campechanos”, afirmó Ramón Espínola Toraya empresario y constructor campechano, quien acusó, aún no hay trabajo, incumpliendo con los deseos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejos del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

Mencionó que se le ha pedido subcontratar a las empresas campechanas las cuales ya entregaron su curriculum y no se encuentra respuesta positiva… han hecho caso omiso.

Recordó que el Presidente pidió se abran más frentes pero para eso necesita contratar más empresas y para que haya empresas se necesita contratar más gente en Campeche.

-Están saturados y no entienden es necesario. El proyecto fue que el presupuesto que le quitaron a Campeche sería compensado con el subcontrato a empresas locales, pero no se hace así, por el contrario, Carso ha traído empresas de otros Estados para hacerles subcontratos, no se han preocupado por contratar a empresas locales, solo un par pero deberían ser diez.