Advierten que quemar muñecos de Año Nuevo puede generar incendios

Por la quema de muñecos de año bueno podrían incrementar los incendios este fin de año, advirtió el director de Administración de Emergencias, Mario Elizalde Jiménez, exhortando a la población a hacer uso adecuado de la pirotecnia que le introduzcan para que el fuego no se salga de control.

Refirió que cada año este es un de los principales motivos de incidentes como quemaduras leves en niños o incendios de maleza pues en la mayoría de los casos se enciende el muñeco y no se vigila que se queme.

“Hay que ser precavidos, colocar el muñeco en un lugar donde el fuego no pueda tener consecuencias, sobre todo si se trata de un sitio cercado a donde haya maleza pues esto podría generar un incendio mayor”.

También dijo que es importante que se use pirotecnia de menor tamaño para que las chispas no alcancen gran distancia y no lesionen a las personas de alrededores.