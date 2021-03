Alcalde con licencia sí realizó promoción personalizada: Tribunal Electoral

Con dos votos en contra, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), rechazó el proyecto en el que se aseguraba no había promoción personalizada de Eliseo Fernández Montufar, siendo presidente municipal, y se pedía únicamente una amonestación pública; la presentación del nuevo proyecto se programó para mañana domingo.

En sesión virtual, los magistrados Francisco Ac Ordóñez y Brenda Domínguez Aké, se pronunciaron en contra del proyecto de su homólogo Carlos Huitz Gutiérrez, en el que afirma no hubo promoción personalizada del Edil, como acusó el recurso presentado por el representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y tampoco se presentaron las pruebas correspondientes.

Ac Ordóñez y Domínguez Aké difirieron totalmente e indicaron sí se configura la promoción personalizada, y señalaron está se demuestra con las publicaciones en Facebook en la que se hace referencia a su persona y no al trabajo del Ayuntamiento, además de manifestarse en forma abierta a favor del partido Movimiento Ciudadano, del que hoy es candidato, por lo que es un acto premeditado.

Indicaron exaltar sus cualidades como servidor público debe considerarse un asunto grave, porque trae consigo el uso de recursos públicos y su promoción fue siendo presidente municipal y afirmaron categóricos que su promoción en Facebook quebranta la legalidad y no es factible decir que no hubo pruebas o que el denunciado dijo que no uso recursos públicos.

Puntualizó los servidores públicos no tienen jornadas laborales definidas y deberán observar en todo momento el marco normativo establecidos.