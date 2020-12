Alfredo Adame a sus seguidores tras dar positivo a COVID-19: “Por favor, cuídense mucho”

A través de Twitter, Alfredo Adame confirmó que dio positivo a COVID- 19 y pidió a sus seguidores que se cuiden del virus.

“Amigos queridos! Así es, a pocas horas de enterarme que dí positivo a #COVID. Por favor cuídense mucho!, extremen mucho sus precauciones!”, publicó.

“No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia! Gracias a todos por sus atenciones y su comprensión Los quiero”, finalizó en su tuit.

Fue en medios nacionales donde Alfredo Adame detalló cómo fue que se enteró que se había contagiado. Manifestó que se realizó el examen solo por prevención y se llevó una gran sorpresa cuando le entregaron los resultados.

Dijo que acudió al doctor a pesar de no presentar ningún síntoma luego de que cuatro personas en la producción de su programa en YouTube llamado “La ley de Adame” resultaron contagiadas.

“Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me daban el resultado. Ayer revisé y dio positivo”, reveló.

Asimismo, indicó que por ahora se encuentra aislado en su casa y no ha presentado ningún síntoma grave.

“No he tenido un solo síntoma, ni flujo nasal, ni dolor de cabeza, ni tos seca, absolutamente nada… Me estuve cuidando, incluso hice acciones especiales, saniticé mi casa, pero ahora sí que no sabes ni dónde, quién, cuándo, ni cómo”, manifestó.