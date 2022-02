AMLO afirma que el diálogo es lo más importante ante todo problema

Ayer jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Gobierno mexicano, el cual es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU seguirá promoviendo que exista el diálogo durante la crisis de Ucrania.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, declaró López Obrador.

Hasta ahora ningún otro país ha intervenido ante esta situación, aunque se especula que están preparando alguna acción.