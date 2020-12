AMLO asegura que aún no se ha vacunado contra el covid. “Conservadores son muy mentirosos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió que ya se haya aplicado la vacuna contra el covid-19 como han asegurado los “conservadores”.

Indicó que esperará a que le toque su turno de ser vacunado contra el Covid-19, y negó que se haya inmunizado, en secreto, con la vacuna del laboratorio chino CanSino-Biologics.

“Son muy inmorales nuestros adversarios, esa es una característica del conservadurismo, son muy hipócritas, muy mentirosos y muy corruptos, cuando sepan de un conservador, actúen de manera precavida”, expuso el mandatario mexicano .

A pregunta expresa de un periodista, López Obrador negó que se haya vacunado, junto con otros funcionarios. Explicó que calcula que, por su edad y por la hipertensión que padece, será en marzo cuando se le aplique la vacuna contra el Covid-19.

“Pues no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras, imagínense como voy a hacer yo eso, que me voy a vacunar, lo que yo estoy haciendo es cuidándome, hasta cuando me toque mi turno, yo también estoy haciendo mis cuentas, me va a tocar como para marzo, por mi edad y por la hipertensión, yo estoy bien de salud”, señaló el presidente.