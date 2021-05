AMLO pide a partidos políticos dejar de hostigar a la gente: “Que no se repartan despensas, frijol con gorgojo”

Debemos de hacer valer el compromiso, el acuerdo que firmamos con los gobernadores, para que se respete la voluntad de los ciudadanos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Previo a los comicios del 6 de junio el mandatario llamó a que la jornada electoral se desarrolle de manera pacífica, en la legalidad y sin coerción hacia las y los votantes.

“Que no haya fraude electoral, que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato; que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos; que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo; que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo con lo que le dicte su conciencia”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo exhortó a erradicar el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas, la toma de casillas y la violencia, prácticas que constituyen delitos electorales.

“Que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación. Es un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los librepensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia. No caer en la trampa de la violencia. Ese es el llamado a todos y esperar a que el pueblo decida”, enfatizó.

Sostuvo que el objetivo es hacer de la democracia un hábito y posicionar al país como un ejemplo internacional de este principio.

“Podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables porque, como nunca, hay una ciudadanía responsable, consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay quien se deje acarrear. Son pocos los que todavía son susceptibles de manipulación. La mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente y podemos hacer la hazaña de establecer la democracia”, subrayó.