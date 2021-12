AMLO: Que termine la pandemia, fortaleza cultural y menos pobres en 2022

Los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2022 son que termine la pandemia del covid-19, que permanezca la fortaleza cultural del país y que se reduzca la pobreza en México.

“Un deseo es que se termine la pandemia. Que ya no se siga padeciendo-sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos, mexicanos y de otros países del mund””, expresó durante la última conferencia matutina del 2021.

El jefe del Ejecutivo agregó como anhelo en el 2022 la disminución de índices de pobreza en México y que los recursos económicos en las familias puedan garantizarles la alimentación, además, que se pueda garantizar a la población los servicios de salud, educación y vivienda.

López Obrador hizo un balance sobre la situación de este 2021, del cual dijo fue mejor que el 2020 cuando inició la pandemia del covid y expresó su confianza en que el 2022 será un mejor año para el país.