Ana Guevara responde a clavadista Paola Espinosa; “es un pataleo”, afirma

Luego que la medallista olímpica Paola Espinoza señaló ante los medios de comunicación que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara la dejó fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por situaciones personales, la titular de la Conade le respondió y dijo que su molestia es “un pataleo”.

La también medallista olímpica consideró que la clavadista Paola Espinosa hizo un “pataleo” frente a los medios de comunicación por no ganar el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el selectivo que se realizó la semana pasada.

Reiteró que la dos veces medallista olímpica “conocía los criterios”, pero al no obtener el lugar decidió quejarse.

“Es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte es marcas, clasificación, tiempos y jueceo y en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo el respeto como atleta y de las grandes deportistas de este país. Siempre fueron sabidos los criterios”, afirmó en declaraciones para una estación radiofónica.

Ana Guevara dijo que Espinoza intenta utilizar los criterios que la beneficiaron en el pasado, y precisó que la Federación Mexicana de Natación decidió establecer un selectivo debido a la pandemia por Covid-19.

“Esta inquietud y este malestar, porque la veo molesta, me parece que es un pataleo, porque no le favoreció y los criterios estaban sobre la mesa y venimos de un año covid y en el pasado no muy lejano se ganó la plaza directa, pero no cabe este juicio hacia mi persona”, afirmó.

“Ese criterio sí le favoreció en el pasado, pero ahora no se puede, ni debe ajustar un criterio que no fue de mi persona. Fue de manera colegiada”, finalizó.