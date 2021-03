Anuncia AMLO plan de protección a candidatos amenazados por el crimen organizado

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó que el Gobierno de México impulsará un plan para brindar protección a las y los candidatos amenazados por el crimen organizado durante el proceso electoral.

“Que no los amenacen que no los agredan, intimiden, obliguen a declinar por amenazas o intereses; por todo esto que se presenta en tiempos electorales (…) Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.”, expuso.

Pidió incluir la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De su lado, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección y Ciudadana, adelantó que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral se coordinará junto a las y los gobernadores de estado.

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco (…) Esto nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta competir, que es el partido del crimen. (…) Por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección.”, manifestó en rueda de prensa.