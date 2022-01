Anuncian posible intercambio del Avión Presidencial por helicópteros

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló su conferencia de esta mañana en Palacio Nacional de la Ciudad de México, que todavía no hay comprador para el avión presidencial, que cuenta con una recámara espaciosa, baño completo, espacios amplios y hasta una oficina.

Mencionó que hay empresas que se encuentran interesadas en el avión presidencial y que ofrecen helicópteros a cambio, por lo que podría haber una posibilidad de intercambiarlo y utilizar los helicópteros a beneficio de los mexicanos.

Indicó que, de no ser así, el avión presidencial sería entregado a la nueva empresa de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Aun teniendo el avión parado, dándole mantenimiento, los costos son mucho menos que lo que se gastaría si el presidente usara el avión. Los fines de semana, con los hombres y mujeres que me acompañan nos vamos en líneas comerciales. Tan solo en el último vuelo que hizo el presidente Peña Nieto cuando se fue a Argentina gastó solo de servicio de internet 7 millones de pesos, yo creo que eso es lo que me gasto en un año, en mi boleto de avión y de quienes me acompañan” externó.