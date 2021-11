Anuncian que hay la posibilidad de una cuarta ola de covid-19

De acuerdo con Jorge Alcocer Varela, titular de la nueva sede de la Secretaría federal en Acapulco, Guerrero, indicó que ya se registran pequeños indicios de que haya una cuarta ola de covid-19 en el país mexicano.

Pese a que a no ha dado más detalles, recordemos que hace unos días por parte del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que no descartaba una nueva ola de contagios de covid-19, ya que se podía dar nuevamente debido a las bajas temperaturas que se vienen por la temporada de invierno.

“Hay que tener la mente clara de que puede haber no sólo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos, por ejemplo, ya va por la séptima, y en el momento, afortunadamente, va en descenso, pero nada quita que podría activarse. Teóricamente, podría ser que la temporada de frío aumente la probabilidad de repunte de cualquiera de los virus respiratorios, no sólo COVID-19, no sólo la influenza”. Fueron las palabras de Gatell ante la nueva ola “próxima”.

De acuerdo con las cifras que se tienen por parte de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se tiene un registro de 3 millones 858 mil 831 casos confirmados de covid-19 desde que inicio la pandemia en México.

Entre las cifras oficiales en las últimas 24 horas, hay un registro de 3 mil 837 nuevos contagios y 216 fallecimientos.