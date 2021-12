Ariadne Díaz asegura no tener celos por las escenas de su esposo

Al estar Marcus Ornellas protagonizando la telenovela “Si nos dejan”, junto a Mayrín Villanueva, se le ha cuestionado a la actriz Ariadne Díaz si ha tenido celos de las escenas “subidas de tono” entre su esposo y la actriz.

Ariadne respondió sonriendo: “No, no soy celosa, no tengo razones para hacerlo. En algún momento sí lo fui, cuando era más joven, más inmadura o cuando compartes tu vida y no te dan esa seguridad, pero yo creo que una de las cosas más bonitas que me dio Marcus fue esa confianza”.

¿Ariadne Díaz es celosa con Marcus Ornellas? La actriz habló sobre su relación y si es que hay planes de boda pronto…



Siente orgullo de ver a su prometido avanzar más en su carrera, y se siente agradecida de poder verlo desde sus inicios.