Asegura Layda que el verdadero cambio es con Morena: “A Campeche ya no se le engaña”

Hay que combatir la pobreza de las colonias que se encuentran abandonadas, hay familias que no tienen ni para comer, pero en lugar de hacer programas de apoyo al pueblo se meten el dinero a los bolsillos, denunció la candidata de morena-PT a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román, y aseguró que por eso los campechanos quieren un cambio verdadero.

En caminata por calles de la colonia Minas, uno de los sectores más olvidados de la capital campechana, Sansores San Román subrayó que se acabó el “castillo” para los priistas que han gobernado más de 92 años; vamos a ganar y nuestros funcionarios saldrán al campo de trabajo para servir y apoyar a la población más necesitada.

Entre porras y pancartas, en medio de gritos de júbilo y apoyo, los vecinos recibieron a la abanderada morenista y le ofrecieron todos sus votos el próximo 6 de junio, y les aseguró: “juntos derrotaremos a los tiranos que encabezan Alito y Elito”.

Se quejó del gobierno estatal que ha sido indiferente ante la pobreza. Llegan a hacer una calle sólo cuando son tiempos de campaña y luego se olvidan; la realidad es que caminas casa por casa y hay gente, familias, que no tienen de comer. Es dramático lo que se está viviendo en Campeche, son 92 años que se lleva así, como falsos profetas, descarados que no pueden disimular.

“Juntos hay que hacer el cambio porque a Campeche ya no se le engaña. Todas estas colonias marginadas están en el olvido cuando el estado es rico, pero la riqueza se ha quedado en los bolsillos de quienes han saqueado el estado”.

Dijo que “este cambio no es mágico, lo hacen los hombres, las mujeres y los jóvenes que tienen la decisión de decir ya basta, vamos por un mejor futuro, por un mejor Campeche, sobre todo el futuro de nuestros hijos”.

Durante su recorrido, algunos vecinos le pidieron, entre lágrimas, que no los abandone; ya no quieren que los mismos se apoderen un sexenio más del cuarto piso, pues son corruptos que sólo pasan cada campaña y luego los dejan en total abandono. También le pidieron mayor seguridad en la zona y servicios públicos.

Más tarde, en la unidad habitacional Lindavista, Sansores San Román saludó a decenas de vecinos que salieron a las puertas de sus casas para recibirla y mostrarle su apoyo. En el parque del lugar, subrayó orgullosa que ahí morena siempre ha ganado y en la última elección obtuvo 517 votos mientras que el PRI sólo alcanzó 162, el PAN 121, el PRD 24 y MOCI uno.

Recordó que el verdadero cambio es con Morena y les pidió no dejarse engañar… “basta de engañar a Campeche con promesas que no cumplen, no les llega el cambio y sólo se llenan los bolsillos para construir mansiones y hacer como que trabajan”.

Llamó a la unidad, a hacer un solo equipo triunfador, para que morena y sus candidatos instauren en Campeche la 4T del presidente López Obrador.

Antes, el delegado en funciones de presidente de Morena, Erik Reyes, pidió a los ciudadanos unirse y valorar que sólo con Morena y Layda Sansores puede llegar un verdadero cambio a Campeche, en el que haya justicia y la paz que merecen los campechanos.