Asegura Vicente Fernández que no acosó a fans, fue “un accidente”

Luego de que se dieran a conocer una imagen de Vicente Fernández tocando inapropiadamente a una jovencita cuando se tomaban una foto, el cantante decidió romper el silencio.

“Yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y dije: ‘Se va a sentir ofendida’, y subí mi mano, y cuando la subo toman la foto”, indicó.

“Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención; si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas”, expuso.

Manifestó que esta situación no es acoso y sí un accidente.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos mujeres”.

En cuanto a una posible demanda por parte de las otras dos mujeres que aseguraron que también fueron tocadas, dijo estar preparado, “yo meto también abogados”.

“La disculpa ya la di y para las otras dos (mujeres) que salieron, ni sé cómo eran; eran segundos los que pasaron mientras tomaban la foto”.

“No nomas a ella le pido disculpas, sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo nunca había hecho una cosa escandalosa y ahora está saliendo lo de hace 3 años; se me hace de mal gusto que la gente que según me querían y respetaban, se volteó. Si ellos lo ven en vivo, no lo toman tan en cuenta”, indicó.