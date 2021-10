Autoridad municipal viola derechos humanos de locataria con capacidades diferentes

Ante la violación a sus derechos humanos, Norma Cristina Chávez Briceño, presentará una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra del director de Mercados del Ayuntamiento de Campeche, Eleazar Herrera Vázquez.

Nancy Zapata Camacho, presidenta de la A.C. Por la Defensa de los Derechos Humanos y Civiles de Campeche, aseguró lo anterior, e indicó que la locataria afectada pidió el apoyo y asesoría de ese organismo.

Explicó que la concesión para contar con un local en la central de abasto, pertenecía a su padre desde hace 50 años, y al morir, le cede los derechos, que hoy no le reconoce el funcionario municipal.

Aseguró que Herrera Vázquez le indicó asistiera ante un juez para hacer la “sucesión testamentaria”, lo que dijo es correcto, pero no recibió orientación adecuada del abogado al que acudió.

-No era sucesión testamentaria porque ya tenía la cesión de derechos de su padre, que no le han reconocido desde hace varias administraciones y el actual director no ha dado la respuesta que se le pidió: solicitar el cambio de propietario a nombre de Norma Cristina.

Afirmó hay una cerrazón total de las autoridades, que durante 20 años le han cobrado los impuestos y el giro, pero no resuelven el problema.

-Se han violado sus derechos porque no está en condiciones, no sabe leer y necesita a una persona que le interprete, le lea lo que va a firmar, y no lo ha tenido; solo era dar de baja a su padre fallecido y la alta a ella con la sucesión de derechos que recibió, pero no se ha hecho.