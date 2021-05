Ayuntamiento de Campeche pretende cobrar impuestos a microempresarios que fallecieron por covid-19

El Ayuntamiento de Campeche pretende cobrar a seis propietarios de molinos en esta ciudad, que fallecieron víctimas del COVID-19, el pago de impuestos.

José Pedroza Camacho, secretario general de la Unión de Productores de Masa y Tortilla en Campeche, acusó que el Ayuntamiento se niega a condonarles impuestos de este año.

Dijo representar a más de 50 empresarios, de los que seis fallecieron a causa del coronavirus y a pesar de la difícil situación de sus familiares, el Gobierno Municipal les exige el pago de impuestos “en Carmen ya se los condonaron”.

Agregó ocho de los agremiados enfermaron de COVID de los que seis murieron.

Señaló las ventas son de subsistencia y en los días de descanso de los moto-repartidores de tortilla, logran ingresos adicionales y tener ganancias por 100 a 150 pesos.

-A otro molinero que tienen motorepartidores, le redujeron el pago por servicio de basura a tres mil pesos, que tiene ventas de 450, 500 kilogramos diarios… a quienes subsistimos nos exige el pago de la misma cantidad y es el Ayuntamiento el que debe regular a los repartidores de tortilla y no lo hace.

Advirtió hará un plantón permanente, se pondrá en ayuno o cerrarán calles si las autoridades no hacen su trabajo y los escuchan “porque ya no aguantamos”.