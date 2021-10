Ayuntamiento de Campeche quiere “emanciparse” de la autoridad estatal, acusan regidores

Como falta de “aseo político” calificaron los regidores de MORENA, la actitud de la nueva alcaldesa Biby Karén Rabelo de la Torre, a quien acusaron de “imponer los puntos a tratar en la asamblea” y de querer la descentralización de algunas funciones a cargo de la Comuna y las asuma otro nivel de Gobierno.

Hugo Enrique Sierra Rodríguez, Síndico y los regidores noveno y décimo, Antonio Olan Qué y Patricia del Socorro Rodríguez Reyes, respectivamente, votaron en contra de todos y cada uno de los asuntos agendados para la sesión solemne de este lunes, porque la información solicitada con tiempo, la recibieron hoy a la una de la madrugada.

Indicaron que la entrega fue vía correo electrónico, con más de mil páginas para leer en unas horas, contenido que manifestaron es imposible de asimilar en unas horas.

Señalaron que en la revisión encontraron inconsistencias, pues piden la descentralización del Municipio, e indicaron que el artículo 115 Constitucional señala las obligaciones del Municipio, sus competencias, atribuciones, etc.

-Pero en esta normatividad que incluyen, quieren deslindarse de las responsabilidades, formar órganos municipales en los que no tenga injerencia el Estado –señaló- y reiteró el numeral 115 de la Carta Magna indica dónde puede entrar el Municipio y dónde no; dónde es competencia del Estado y dónde es de los dos niveles de Gobierno y no pueden separarse.

Apuntaron que esta administración quiere “emanciparse” del Estado, ese es el sentido, decir “somos independientes” lo que afirmaron no beneficia a la ciudadanía.

-Se debe trabajar coordinadamente, de la mano y dejar ese egoísmo, ese ego, “yo soy, yo soy y puedo”, y no es así. Es necesario trabajar de la mano con el Gobierno estatal.

-No es una guerra de poderes, no es una guerra económica, ni una guerra de recursos, indicó Rodríguez Reyes, sino buscar soluciones y trabajar para los campechanos.