Barack Obama da a conocer ciertos gustos de su playlist

El expresidente de los Estados Unidos publicó su listado de música y cintas que consumió, sorprendiendo a todos cuando en sus preferencias habían joyitas que no tuvieron el éxito merecido.

Para darnos una idea de qué tan variada puede ser la playlist de Obama, hay temas más alternativos como “The Only Heartbreaker” de Mitski; I Don’t Live Here Anymore” de The War on Drugs; “Woman” de Little Simz y Walking At A Downtown Pace” de Parquet Courts. Sin embargo entre las canciones más reprodujo en el 2021 fueron de artistas como Bad Bunny y Aventura, Lizzo, Lil Nas X, Jon Batieste, Nas con Ms. Lauryn Hill, Brandi Carlile.