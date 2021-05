Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra el covid-19

Este miércoles, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller acudió a vacunarse contra el covid-19 dentro del proceso de aplicación de la primera dosis de Pfizer a personas de 50 a 59 años en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, se dijo gustosa de que le hayan aplicado la dosis que la inmunizará contra el covid-19.

Reconoció la “buena organización”, pues únicamente se tardó 40 minutos desde su llegada hasta que le aplicaron la vacuna de Pfizer.

“¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo, expectativa y a seguir luchando por la vida”, publicó.