Beryl pasará por la Península pero es probable sea con categoría 2 ó 1

No es posible detallar en estos momentos cómo va a llegar y afectar el Ciclón Tropical Beryl a Campeche; no se puede especular, señaló Hugo Villa Obregón, director de Análisis y Prevención de Riesgos de la Seproci, quien puntualizó no se está ante un escenario como el del Huracán “Gilberto”.

Indicó es un hecho que pasará por la Península pero es probable que al hacerlo sea con categoría 2 ó 1.

Pidió a la población seguir la información oficial, pues en internet hay muchos productos que dan muchas ideas y que han variado en las últimas 24 a 48 horas.

Indicó “Beryl podría cruzar la Península de Yucatán en el transcurso del viernes y salir al Golfo de México al día siguiente, sábado, por lo que la “colita” puede dejar lluvia el fin de semana.