Billie Eilish es recibida por Joe Biden tras visitar la Casa Blanca

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, permitió el ingreso de la cantante de pop Billie Eilish y a su hermano a la Casa Blanca.

Biden publicó una fotografía en su cuenta de Twitter, donde se encuentra abrazando a la artista, en la que ella, el presidente y su hermano portan mascarillas.

Incluso se presumió que la cantante conoció a Commander, un pastor alemán que adoptó al presidente en diciembre.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022