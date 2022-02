Sindicatos “charros” !se acabaron!, Martha Albores no lucrará con uniformes de trabajadores: Elisa Hernández

Sindicatos como el de Trabajadores del Sector Salud en Campeche, se han usado para tener un voto cautivo; se han usado por Alejandro Moreno Cárdenas para manejar su Partido y eso debe acabarse no solo en este organismo sin en todos los demás, aseguró la diputada morenista Elisa Hernández Romero, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Regional del Congreso del Estado.

En entrevista, luego de que la entrega de uniformes y material al personal sindicalizado se le retirará a la lideresa de ese organismo sindical, Hernández Romero, puntualizó los apoyos son directos a los trabajadores, al tiempo que puntualizó es la línea que siguen los Gobiernos federal y estatal.

-Los Sindicatos “charros” ¡se acabaron! Albores Avendaño no tiene por qué estar inconforme –con la medida tomada- y si lo está es porque le están quitando un poder que tenía sobre los sindicalizados, un poder eterno, pero que es un logro de los sindicalizados, no de ella.

-Los sindicatos “charros” de Alejandro Moreno se acaban, ¡se acaban porque se acaban! Ya no es válido, ya no puedes tener a la gente cautiva por darle unos uniformes que además se merecen, porque no es una dádiva, tampoco es algo se sean dinero de ella, el personal se lo ha ganado a pulso y no es ella la que se debe beneficiar nada más por esto.

Afirmó la medida tomada por el Gobierno del Estado, marca la pauta para que los trabajadores se liberen del yugo que puede representar para ellos su dirigencia, por lo que los trabajadores ahora deben pelear sus derechos, pero no por ningún dirigente, lo que puntualizó se tiene que acabar.

Indicó el 6 de junio se votó por un cambio, transición que en este caso, ya comenzó; los Sindicatos deben modernizarse y “ya no puede ser compra de votos ni cotos de poder”, comentario que puntualizó es para todos los organismos de este tipo, porque no deben ser eternos sus líderes.

Se pronunció por sentar las bases para que todo dirigente sindical lo sea por un periodo específico, no eternizarse y tampoco tener contubernio con ningún Gobierno y ningún partido político.

¿Esta condición genera miedo?

-¡Claro! Genera miedo porque puedes tener tu trabajo, te condicionan “si no me apoyas me voy a enterar, vas a perder el trabajo, no te voy a dar el ascenso, no te voy a dar más horas, yo creo que eso no se vale.

-Esto ya comenzó con el proceso del 6 de junio, y no va a parar. Tiene que caerles “el veinte” de que las cosas deben y tienen que cambiar en todos los rubros.