Buen comienzo aplicar vacunas anticovid a maestros: Chi Canul

Es un buen comienzo el contar con una vacuna para el COVID, sobre todo porque la elaboración se puede llevar más de diez años, y ante esta amenaza letal se hicieron muchos esfuerzos para lograr lo que hoy se aplica, manifestó Daniel Chi Canul, presidente de Salud Integral para Campeche (SAIC).

-Me parece bien su aplicación a maestros, a todos los que están en el área de educación; sabemos que es por fases y hay que recordar que hay un orden para ello y seguir el protocolo de seguridad pues he visto que hay personas inconformes y no pueden recibirla sin estar debidamente registrados –indicó.

Señaló la importancia de vacunar a todo el personal del área de salud, sobre todo en Unidades Médicas Rurales, del área que sea, pues es muy evidente que van a llegar en mayor cantidad los pacientes con síntomas de COVID y hay que vacunarlos.

-Deben ser la prioridad, sé que están considerados para ello, pero debe ser a la mayor brevedad posible –manifestó y comentó que si las cosas salen bien, la efectividad es del 95 por ciento, es decir, si la respuesta es positiva en el organismo, generará anticuerpos a títulos altos que deben proteger.

-En esta fase tres, veremos si los anticuerpos logran protegernos contra la enfermedad –señaló.