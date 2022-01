Buscan posibilidad para renovar contrato a trabajadores del servicio estatal de empleo

La informalidad no es una situación exclusiva de Campeche, sino del país y del mundo; después de la pandemia todos están en la búsqueda de una solución económica, y es un problema cuesta arriba, señaló Fernando Gamboa Rosas, secretario de Desarrollo Económico.

Indicó el gobierno de Layda Sansores San Román busca a los más vulnerables, más desprotegidos para empezar por ellos, no por los más fuertes.

Indicó los días 1 y 2 de febrero, tiene una reunión con la Secretaria Tatiana Clouthier Carrillo, para precisar los programas a aplicar en apoyo a este sector.

Por otra parte, sobre la inconformidad de trabajadores del Servicio Estatal de Empleo, señaló no son despidos como tal, pues el personal al inicio de cada año, renueva contratos.

-El problema es que no nos han entregado el área y los contratos que tenían vencieron en diciembre; no se ha firmado el nuevo convenio con la Federación y mientras no se haga, no existe el programa, explicó.

-Es un asunto de temporalidad que esperamos resolver; hay mucha preocupación por los 27 empleados, ya nos mandaron el convenio, está en revisión para ver si se ajusta a las nuevas realidades de Campeche para firmarlo de inmediato.

Señaló jurídicamente no existe ya ninguna obligación porque terminó el contrato en diciembre pasado; por ética, moral, y personalmente hay un compromiso con la gente que ya tiene mucho tiempo, personal en algunos casos tiene más de 20 años.

-No es un problema que hayamos creado nosotros, sino que estamos arrastrando, y que al desaparecer la Secretaría del Trabajo, pasan al Estado pero formalmente no los han entregado, y el asunto se agravó por el Covid -19 pues se cerraron las oficinas lo que creo una incertidumbre mayor.

Aclaró no es que vayan a perder su trabajo porque no existe al terminarse el contrato en diciembre, y se busca la posibilidad de renovarlo para todos.