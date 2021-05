Calakmul será la capital del mundo maya: Layda

Xpujil, Calakmul.—Calakmul será la capital del mundo maya, donde están los guerreros que han enfrentado la lucha y aguantado más de 90 años; tenemos un compromiso con esta tierra, con las mujeres productivas; será organizada la comercialización de sus productos y se convertirán en sus propios patrones, aseguró la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, ante miles de calakmulenses que la recibieron con porras y gritos de apoyo.

Arropada por los candidatos a la Presidencia Municipal, Luis Alvarado Moo; a diputada local por el Distrito XXI, Marisela Flores Moo; por José Luis Flores Pacheco, candidato a diputado federal por el I Distrito; por Hugo Cesa Bernardi, delegado de morena en el municipio; por la señora María Eugenia López Delgado, prima hermana del Presidente; la señora Jaqueline Hernández López, sobrina del Presidente; así como por el coordinador de campaña Aníbal Ostoa, Sansores San Román recordó la primera reunión del 97 con varias mujeres, cuando era un pueblo muy callado, pues hoy se ve la vibra que ha salido del corazón de todos y “estoy muy conmovida”.

Hizo un amplio reconocimiento a la lucha de Cesa Bernardi y les dijo que morena y sus candidatos están cerca de la victoria, no lo duden, le debemos mucho a Calakmul y se le va a pagar; no nos quedaremos en palacios o torres de cristal, caminaremos con el pueblo, se trabajará con los ciudadanos, para lograr la justicia social que merecen.

Nosotros, dijo, no estamos por poder ni para llenarnos de dinero, como dice “el pinocho de naranja”; estamos para ayudar a regresar al pueblo la dignidad que se merece, la justicia y liberarlo de gobiernos corruptos y ladrones.

La mirada de “ya saben quien” nunca se equivocó cuando dijo que los marginados de Calakmul tendrán una grandeza e historia que se escriba, pero no hay que dejar entrar a los bandidos a los beneficios del Tren Maya que llegará.

Sansores San Román les pidió que no se dejen engañar, porque en Morena todos tienen cabida, pero primero hay que trabajar en unión para lograr el objetivo. “Un liderazgo es para unir y alcanzar, con el pueblo por delante, los objetivos superiores. Vamos a jugar limpio”, agregó, y llamó a dejar atrás sus diferencias. “Trato parejo, porque somos hermanos y la unidad es lo único que nos hará triunfar”, advirtió.

Los aplausos rubricaron el acuerdo y los dirigentes morenistas se saludaron y tomaron la foto con Layda.

Antes, el candidato a la Alcaldía reconoció la asistencia de los morenistas que llegaron a respaldar a Layda y a todos los candidatos, y relató que ha visitado casa por casa para llevar el mensaje de buena voluntad, de esperanza, a quienes han estado más de 90 años engañados y robados por la corrupción de los gobiernos priistas.

Dijo que el respaldo de Layda representa la esperanza de Calakmul y basta de mentiras y de engaños; de gobiernos malos que siguen teniendo pueblos pobres.

El joven Jesús Rivera agradeció a la Tía Layda en representación de sus compañeros, donde están pasando de ser invisibles a invencibles; mientras que la niña Dulce María Mendoza, entre lágrimas, le dijo a la Candidata que cuando sea grande quiere ser modista y le entregó un regalo. La Candidata le aseguró que sí será modista, que la va apoyar, y que le hará un vestido.

Lupita Acevedo agradeció la llegada de una mujer que verdaderamente representará el papel femenino en Calakmul y serán escuchadas las mujeres que están convencidas que es la única amiga que da la mano a Campeche con “ya saben quien”. Nos unimos en la lucha de una gran líder, que ha recorrido un camino duro pero que marcará una nueva historia.