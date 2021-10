California, primer estado en convertir en ilegal quitarse el condón sin consentimiento de la pareja

Este jueves, el Gbernador de California, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley que convierte al estado en el primero en prohibir el “stealthing“, es decir, quitarse el preservativo, el condón, durante una relación sexual sin el consentimiento verbal de la pareja.

Cristina García, que ha abogado por la ley desde hace mucho tiempo, dijo que los informes sobre el “stealthing” estaban aumentando entre las mujeres y los hombres homosexuales. García afirma que espera que otros estados adopten una legislación similar que deje claro que “el stealthing no solo es inmoral sino ilegal“.

With @AsmGarcia’s #AB453 signed, victims of stealthing will be able to take civil action against their perpetrators. By passing this bill, we are underlining the importance of consent.https://t.co/uxlorgewu4

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 8, 2021