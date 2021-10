Por no vacunarse, le negaron trasplante a una mujer

Una mujer no se inmunizo porque su religión no lo permitía, por lo que se rehúso hacerlo, perteneciente de Colorado, esta mujer fue hospitalizada y requería de un trasplante, sin embargo, el hospital en donde se encontraba no aprobaba el trasplante de riñón debido a que no fue inmunizada anteriormente contra el covid-19.

La salud es primero, ¿no?, a esta mujer le costo trabajo aceptarlo, entre su bienestar y la religión que sigue. Su nombre es Leilani Lutali, padece una enfermedad renal en fase 5, su vida esta en riesgo y necesita urgentemente un trasplante de riñón para garantizar su bienestar. A sus 56 años, se negaba a vacunarse contra en virus, “Como cristiana, no puedo apoyar nada que tenga que ver con el aborto de bebés, y para mí la santidad de la vida es inestimable”, mencionó.

El hospital aseguró que tiene como regla que los pacientes estén inmunizados antes alguna cirugía, ya que corren el riesgo de infectarse de covid-19 y que haya complicaciones que obliguen su hospitalización.

Y no solo eso, también las personas que donan sangre deben estar inmunizadas, ya que de igual manera si están contagiados y no lo saben, podrían transmitir mediante su sangre el virus.

“Además, si los pacientes se esperan a recibir la vacuna hasta después de la operación, es improbable que su sistema inmunitario pueda generar la reacción de anticuerpos deseada, ya que están tomando medicamentos contra el rechazo”, aseguró Dan Weaver un portavoz del sistema de atención medica UCHealth.

Hasta el momento no se sabe si la mujer acepto ser inmunizada, sin embargo, esto es una regla para cualquier hospital del país estadounidense.