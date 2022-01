Cápsula de la EEI retrasa su regreso tras tormentas en Florida

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) decidió retrasar un día la salida de la cápsula Dragon de la Estación Espacial Internacional (EEI) por problemas climáticos en Florida, donde se tiene previsto un amerizaje, después de que sea lanzada en paracaídas.

Los cuatro astronautas estadounidenses y un astronauta europeo a bordo del laboratorio en órbita ayudaron a las operaciones finales de empaque de carga dentro del vehículo de Space X.

UPDATE: Due to bad weather at the splashdown site, undocking is now scheduled for Sunday, Jan. 23 at 10:40am ET (15:40 UTC). NASA TV coverage begins at 10:15am ET (15:15 UTC): https://t.co/HA8ZZbw9aU https://t.co/Kf0lWwd0U6

— NASA (@NASA) January 22, 2022