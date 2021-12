Cápsula Dragon de SpaceX despegó hoy

Una cápsula Dragon de SpaceX ha despegado con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional, a la que espera que llegue el miércoles con material científico y equipamiento para la tripulación del laboratorio orbital.

Despegó a las 05:07 hora local y unos diez minutos después el propulsor del cohete reutilizable Falcon 9 cayó en el Atlántico, el cual ha tenido la recuperación número 100 que hace SpaceX desde el 2015.

The @SpaceX #CRS24 Cargo Dragon successfully lifted off at 5:07 am ET (10:07 UT). It's on the way to the @Space_Station! The crew will welcome @ISS_Research, food & special holiday supplies when the capsule arrives Dec. 22 at 4:30am ET (9:30 UT). pic.twitter.com/f6VJmHFRIe

— NASA (@NASA) December 21, 2021